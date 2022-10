A foldrenges.hu honlap térképén több mozgást is jeleznek térségünkből. Legutóbb a Bükkben mértek eltérést, október 24-én, de a hónapban 5-én Bélapátfalván és 20-án Gyöngyöstarjában volt kisebb magnitúdójú rezgés. Ezek pedig bányarobbantások miatt alakultak ki. Ezek a rezgések nem nagy változást okoznak, rendszerint 2-es magnitúdó alatt maradnak, ahogy ez volt a három említett esetnél is.

Földmozgások térségünkben az elmúlt időszakban

Forrás: folderenges.hu

Ezekkel kapcsolatban a foldrenges.hu portál dr. Tóth László szeizmológus tanulmányát idézi. Mint írták, a mesterséges eredetű földrengés tevékenység leggyakrabban a kisméretű, a lakosság által nem érzékelt rengések számának gyarapodásában jelentkezik, azonban időről időre előfordulhatnak olyan rengések is, amelyek riadalmat keltenek a helyi lakosság körében, vagy akár károkat is okozhatnak. Az indukált földrengések mérete elérheti a 3-5 magnitúdó értéket is, amennyiben a nagy mélységben végzett rétegrepesztéseket nem eléggé körültekintően és óvatosan végzik.

Az utóbbi időben megyénkben nem volt olyan erősségű földmozgás, amit a lakosság érzékelt volna. Legutóbb 2020. decemberében volt riadalom.