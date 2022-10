A céget képviselő szakember számos olyan technológiát, eszközt mutatott be az egri tűzoltóknak, amelyekkel biztonságosan gyakorolni tudják a legveszélyesebb körülmények közötti kárfelszámolásokat. Kipróbálhattak egy olyan panelt, amelyen pixelek helyettesítették a lángokat, a rajta lévő szenzorok érzékelik a vizet, illetve a vízsugár irányát és intenzitását. Mindezt Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi szóvivő közölte portálunkkal.

A szakember hozzátette, a panelt egy füstgéppel is össze lehet kapcsolni, amely még valósághűbbé teszi a gyakorlást. Felvehettek egy szemüveget, amely négy fokozatban szimulál füstöt, így anélkül, hogy egy szobát teljesen meg kellene telíteni műfüsttel, egy lakástűzhöz közeli élménnyel gyakorolni lehet egy eltűnt ember keresését. Megszemléltek egy olyan bábut, amely emberi hangot is ki tud adni, továbbá, ha beprogramozzák, a testünk hőmérsékletével megegyező fokra felmelegszik, így azt a hőkamerájukkal is látták a sötétben és füstben. A cég konténerekben olyan valósághű élethelyzeteket is elő tud állítani, amelyek megegyeznek egy lángokban álló szobának a körülményeivel.

A kor előrehaladtával, a technológia fejlődésével a tűzoltók is újabb kihívásokkal találkoznak, mint például a napelemek tüzének oltása. Elsődleges feladatuk az emberi élet védelme, az erre való felkészülésüket nagyban segítheti a modern eszközökkel történő interaktív gyakorlás és az éles helyzetek minél valósághűbb szimulálása a tréningek közben.