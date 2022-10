Heves megyében sok pincében már forr a must. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével azonban megakadályozható, hogy a színtelen, szagtalan gáz veszélyes mennyiségben felhalmozódjon és balesetet okozzon.

Minderről Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatta a portálunkat. Azt is közölte, hogy a mustgázzal kapcsolatos balesetek megelőzése érdekében a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felkészítő gyakorlatot szervez október 20-án Gyöngyösön, a Karácsondi út 5. szám alatt, a Danubiana gyöngyösi pincészetében.

Az eseményen a borospincékben történő beavatkozások sajátosságairól tartanak tájékoztatást, a gyakorlat során a tűzoltók bemutatnak egy veszélyes gázzal telített helyiségből, illetve egy tartályból történő mentést.

A gyakorlat célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen jellegű beavatkozásokra, ismereteiket felelevenítsék és ha hasonló helyzetben kérik a segítségüket, gyorsan és szakszerűen tudjanak beavatkozni, hiszen akár néhány perc is életet menthet. A szóvivő hozzátette: fontos felhívni az emberek figyelmét a szüreti időszakban a pincékben jelenlévő szén-dioxid-gáz veszélyeire.