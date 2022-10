Portálunk munkatársai is megcsodálhatták a H1-es harci gépjárművet, ami kisértetiesen hasonlít kívülről a polgári változatára, a Hummerl terepjáróra. De azért szélesebb, és mivel fegyverekkel is meg van pakolva, félelmetesebb is. A bemutatón segédkező katona azt is elárulta, hogy vezetéséhez bizony a C-s gépjárművezetői engedélyt meg kell szerezni. Persze ott volt mellette a ma legkorszerűbb szállítójármű is, mert mint ahogyan a katona mondta, a H1 már hét éves szerkezet.

Közelharc bemutatót is tartottak a honvédek

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A több órás bemutatón parádésak voltak a Honvéd Huszár Díszalegység lovai, a félősebbeknek pedig ijesztőnek tűntek a szolgálati kutyák. A délután két óráig tartó érsekkerti eseményen kitettek magukért a katonai közelharcosok, s minden katona, aki azt a feladatot kapta, hogy segítsen eligazodni az érdeklődőknek honvédelmi kérdésekben.