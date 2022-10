Ahogy portálunk is megírta, szeptember negyedikén este fél nyolckor érkezett a hívás a Heves megyei műveletirányítókhoz: egy ember kétségbeesetten kért segítséget, mert egy nyolc méter mély vulkáni kürtőbe zuhant. Elmondta azt is, hogy vérzik a feje, fáj a keze és a dereka, most tért magához, mert az eszméletét is elvesztette, amikor földet ért. A baleset valahol Verpelét határában történt – számolt be Nagy Csaba megyei szóvivő a Katasztrófavédelmi Magazin októberi számában.

Mint írta, az egri hivatásos tűzoltók két gépjárművel azonnal útnak indultak, a megyeszékhely műszaki mentő járművének felszereléseivel a tűzoltók mélyből mentésre is felkészültek. A mentés vezetője a helyi önkéntes tűzoltókat is az esethez kérte, a helyismeretük kulcsfontosságú volt az ismeretlen terepen. Nyolc verpeléti önkéntes tűzoltó azonnal elindult, az egyikük a műút mellett várta az egységeket.