Bősze Balázs tűzoltó zászlós rendszeresen sportol, a futás és az erő-állóképességet fejlesztő sportok a kedvencei - közölte portálunkkal Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

Hozzátette, a tűzoltó a feleségében, Liliben a sportolásban is társára lelt, rendszeresen együtt teszik próbára magukat, közösen vesznek részt sportrendezvényeken. A hatvani hivatásos tűzoltót Lili a hétvégén egy jászberényi futóversenyre kísérte el, ahol együtt teljesítették a 3,5 kilométeres távot.

A zászlós a jászárokszállási önkormányzati tűzoltóktól egy légzőpalackot is kapott, hogy tűzoltó módra bevetési ruhában egy sűrített levegős palackkal a hátán tehesse próbára magát. Balázs elmondta, hogy a szervezők külön is megkeresték őket, hiszen a kezdetektől részt vesznek a futónapon. Idén ezernél is többen jelentek meg és teljesítették az általuk kiválasztott távot, Balázsék korcsoportjukban a középmezőnyben végeztek. A pár tervei között szerepel, hogy jövőre már a kislányuk is részt vesz a rendezvényen, ő a gyermekeknek tervezett 300 méteres távon csatlakozna a családi mozgáshoz.