Augusztusban több, állat halálát okozó eset borzolta a kedélyeket. Egy Domoszlón, egy pedig a szomszédos megyében történt, amikor is egy fiatal olyan erővel vágott földhöz egy kismacskát, hogy az elpusztult. Ezt videóra is vették, amely később felkerült az internetre. A felvételen jól hallható, hogy a fiatalok nevetgélnek, biztatják a fiút, hogy csapja talajhoz az állatot, aki így is tett, de előtte még megsimogatta a macskát. Ezt követően hallatszik, ahogy a négylábú a földbe csapódik, majd keservesen nyávog.