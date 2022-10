Gyöngyösön elkövetett számos bűncselekménnyel is gyanúsítják azt a 20 éves ecsegi férfit, akit a Pásztói Rendőrkapitányság munkatársai fogtak el. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfi más, Nógrád megyében elkövetett bűntények mellett megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy az elmúlt hónapokban Gyöngyös területén is vagyon elleni deliktumokat követett el. Egyebek között a városban található üzletekből parfümöt, borotvát és szeszes italokat tulajdonított el.

A nyomozás során fény derült arra is, hogy a gyanúsított idén augusztus 16-án Gyöngyösön tartózkodott, amikor az éjszakai órákban a belváros területén parkoló gépjármű csomagtartójából két hátizsákot, a benne található sportfelszereléssel, laptoppal, tablettel együtt ellopta. Mindezeket követően augusztus végén az utcán egy gyermekkorú fiútól vett el 10 ezer forintot. A férfi szeptember 26-án, szintén Gyöngyös belterületén, egy személygépkocsit is feltört, amelyből egy övtáskát – készpénzzel és személyes iratokkal együtt – eltulajdonított.

A Pásztói Rendőrkapitányság munkatársai a Nógrád megyei férfit elfogták, és üzletszerűen elkövetett lopás bűntett gyanúja miatt kihallgatták. A hatóság tagjai az ecsegi lakost őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.