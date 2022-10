Soltész Bálint megyei rendőrségi sajtószóvivő tájékoztatása szerint összesen 18-an szenvedtek valamilyen fokú sérülést, egy alkalommal ittas volt a balesetet okozó személygépkocsit vezető személy.

A legtöbb baleset a személygépkocsi-vezetők hibájából adódott, de több motorkerékpáros, tehergépjármű-vezető és kerékpáros is okozott balesetet ebben az időszakban.

Soltész Bálint felhívta a figyelmet, hogy a legfőbb baleseti ok a sebesség hibás megválasztása volt (nyolc alkalommal), amikor is a járművezetők nem az út vonalvezetésének, az időjárási és látási viszonyoknak, forgalmi viszonyoknak megfelelően választották meg járművük sebességét. Emellett problémát jelentett még az elsőbbségi jog meg nem adása és a kanyarodási szabályok megszegése is.

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrök az alábbiakra emlékeztetnek: