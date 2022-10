A rendőrség pénteki akciójával számunkra is nyilvánvalóvá vált, hogy ha a saját vagy mások életét nem is félti a sofőr, vagy az utas, csak a büntetést szeretné elkerülni, akkor is érdemes bekapcsolni az övet és kihangosítva telefonálni, mert már nem csak a földről figyelnek, derült égből is jöhet a büntetés. A felvételeket egyébként később – persze az anonimitás megőrzésével – közlekedésbiztonsági oktatófelvételekhez is felhasználhatják.