A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői munkaebéden jártak a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben – közölte az intézet honlapján.

Csontos Ambrus tű. dandártábornok, tű. főtanácsos, megyei igazgató, dr. Mecser Tamás r. ezredes, r. főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány, valamint Molnár Tamás bv. alezredes, parancsnok csütörtökön áttekintette a három rendvédelmi szerv együttműködésének jelenlegi helyzetét, valamint további lehetőségeket kerestek a szorosabb kapcsolat kialakítására. A megbeszélést követően a vezetők – a szigorú előírások betartása mellett – bejárást tartottak az intézet főzőkonyháján.

A börtön konyhája alapvetően a fogvatartottak ellátását szolgálja, de már közel tíz éve a személyi állomány számára is meleg ebédet, valamint meleg reggeli ellátást is biztosít, amelyet az állomány jelentős része igénybe vesz. 2022 májusától már az Egri Törvényszék, valamint a Heves Megyei Főügyészség dolgozói számára is elérhető az ebéd megrendelésének lehetősége.

A konyhai blokk 2008-ban teljes rekonstrukción, majd 2020-ban 38 millió forintos beruházással nagy volumenű műszaki fejlesztésen esett át, közölték. Az ételkészítés az élelmiszer-biztonsági előírásoknak maximálisan megfelelve, rendszeres külső szakhatósági kontroll mellett történik. A főzőkonyha 2021-ben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elvégzett élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szemlén 92 százalékos, kiváló eredményt ért el.

A bejárást követően a három szervezet közötti együttműködés új elemeként az intézet idén november végétől a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint az Egri Rendőrkapitányság dolgozói számára is elérhetővé teszi megfizethető áron, munkanapokon a meleg ebéd megrendelését. A sikeres megbeszélés egy munkaebéddel zárult, ahol a társ rendvédelmi szervek vezetőinek lehetőségük nyílt az intézet konyháján készített ebéd elfogyasztására.