Börtönnel játszanak az illegális szemetelők, Hevesben is sok a baj velük Tavaly módosította az országgyűlés a hulladéktörvényt, amely akár börtönbüntetést is kilátásba helyez a szemetelőkkel szemben. A jogszabály ismeretének hiánya, illetve nemtörődömség miatt azonban továbbra is hegyekben áll az illegális szemét szerte megyénkben.