Ez azért lényeges momentum, mert az élettárs kedden reggel távozott otthonról, s délután Füzesabonyban rablás miatt elfogták és este már rendőrségi fogdában ült. Amikor az áldozat holttestének feltalálásakor a rendőrség adatgyűjtést végzett a környéken, találtak két nőt, akik a Nagy János utcai lakásra néző társasházi függőfolyosón beszélgetve láttak bemenni a nőhöz – hétfőn, vagy kedden este 10 körül – egy férfit.

Ez a hétfőn, vagy kedden azért vált lényegessé, mert az adatgyűjtéskor a rendőröknél nem volt írószerszám, így nem készítettek írásos feljegyzést, s amikor a két asszonyt egy hónappal később hivatalosan is kihallgatták tanúként, már nem tudták megmondani, hogy valójában melyik napon is látták az idegent. Tehát lehetett akár kedd is, amikor már a vádlott őrizetben volt. Így akár az az idegen is lehetett a tettes.