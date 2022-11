Már nem keresik a november 13-án, Tarnaleleszről eltűnt férfit, értesült a heol.hu. Ahogy arról korábban írtunk a 41 éves férfi tarnaleleszi otthonából november 13-án, vasárnap nem sokkal déli 12 után ismeretlen helyre távozott, és azóta életjelet nem ad magáról. Sem iratait sem telefonját nem vitte magával. Többször volt már öngyilkossági kísérlete így sajnos nem zárható ki, hogy most is emiatt hagyta el otthonát. Családja aggódva keresi őt, eltűnését a rendőrségen is bejelentették.