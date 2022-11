A legfőbb baleseti ok a sebesség hibás megválasztása volt (három esetben), amikor is a járművezetők nem az út vonalvezetésének, az időjárási, látási és forgalmi viszonyoknak megfelelően választották meg járművük sebességét. Fenti ok mellett problémát jelentett még az elsőbbségi jog meg nem adása, a kanyarodási szabályok megszegése, valamint a gyalogos szabályok megsértése is - írja a police.hu.

Helyszíni fotó

Forrás: police.hu

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség felhívja a figyelmet az alábbiakra

Az elmúlt héten ténylegesen beköszöntött az ősz a közlekedésben is. Ennek az időszaknak sajnálatos velejárója a köd, amely egyrészt jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, másrészt az általa nedvessé váló aszfalt növeli a csúszásveszélyt. Kérnek minden közlekedőt, hogy a ködös, párás időben csökkentsék a járművek sebességét, tartsanak nagyobb követési távolságot, kerüljék a hirtelen fékező vagy kormányzó mozdulatokat!

A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumiabroncs kifogástalan állapota. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal biztonságosabb a közlekedés, a nyári gumi hét celsius-fok alatt már nem biztosítja a biztonságos közlekedéshez szükséges megfelelő tapadást.

Ebben az időszakban kiemelt fontosságú a láthatóság szerepe. Gépjárművezetőként elindulás előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy a jármű világító berendezése, ablaktörlő berendezése, páramentesítő berendezése kifogástalanul működik! Kerékpárosként és gyalogosként éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között mindenképpen viseljünk valamilyen láthatóságot biztosító ruházatot, eszközt!