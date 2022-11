A kegyetlen állatkínzás miatt elítélt ivádi férfit az ügyészség most az állattartástól is eltíltaná. Dr. Konkoly-Thege László, a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője a Tényeknek elmondta, mivel a férfinek van két kutyája, maga is állattartónak minősül. A mostani kereset azt szolgálja, hogy a férfi a saját állatai tekintetében ne kerülhessen olyan helyzetbe, mint a szomszéd kutyájával. Magyarul a kutyák érdekében tiltanák el.