Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága által meghirdetett kampányban pénteken a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság is megszervezte a Light Friday elnevezésű közlekedésbiztonsági akciót az egri plázában, valamint több megyénkbeli településen. Köztük Füzesabonyban is várták a járőrök a közlekedőket láthatósági eszközökkel, amelyeket a kerékpárok átvizsgálása után fel is szereltek. A hasznos tanácsok mellett láthatósági mellényt és egyéb eszközöket kaptak azok, akik részt vettek a rendezvényen.