Mint ahogy azt már megírtuk, a Mátyás úton történt nemrég egy falopási kísérlet Demkó Gábor, Novaj polgármestere híradása szerint. A településen már a múlt hónapban is történt rendszeresen besurranásos tolvajlás, erről egy közösségi oldalon számolt be egy helybeli lakos. A tolvaj a kisebb kerítéseket letaposva hatolt be a házhoz közeli lekerített udvarokba is. Zárakat rongált meg, és hogy felderítse a terepet, rendszeresen bevilágít az udvarokra, hogy megbizonyosodjon arról, van-e valami, ami neki kell, és hogy megtudja, a ház tulajdonosai alszanak már.