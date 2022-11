Három olyan eset is bekövetkezett, amikor a tulajdonosok nem zárták be házuk, lakásuk ajtaját és emiatt tőlük készpénzt, laptopot, illetve egyéb értékeket tulajdonítottak el.

A nyitva hagyott bejárati ajtón, kapun keresztül a tettes gond nélkül bejuthat, ezért érdemes folyamatosan zárva tartani! Ügyeljünk arra is, hogy az ablakok se maradjanak nyitva, ha nem tartózkodunk otthon. Az értékeinket ne hagyjuk az előszobában, illetve a bejárat közelében, mert másodpercek alatt ellophatják azokat, ha véletlenül is nyitva felejtjük az ajtót. Fontos, hogy az értékeinkre a közterületeken, illetve a bevásárlóközpontokban is nagyon figyeljünk, ezzel megelőzhetjük, hogy úgy járjunk, mint az a csomádi lakos, akinek válltáskájából a figyelmetlensége miatt két, nagy értékű mobiltelefont loptak el. Hasonlóan járt egy gyöngyösi asszony is, akinek a nyitott táskájából tulajdonítottak el a pénztárcáját - hívja fel a figyelmet a rendőrség.