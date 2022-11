Ahogy portálunk is beszámolt róla, szörnyű körülmények közül mentettek ki egy kutyát az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány munkatársai.

A Tények információi szerint, hetekre bezártak egy szeméttel teli szobába, és magára hagytak egy másfél éves bull keverék kutyát Egerben. Enni is alig kapott, a saját ürülékében feküdt, még az állatvédőket is elborzasztotta a látvány, akik egy bejelentés után mentek ki a házhoz. Kiderült, hogy a gazdája rábízta egy ismerősére, aki viszont félt tőle, ezért zárta be. A kutya azóta menhelyen van, nagyon fél, és folyamatosan reszket. Az állatvédők feljelentést tettek.