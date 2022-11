– Én kezdeményeztem Dénes büntetésének a megszakítását – mutatott rá Konkoly-Thege doktor. – Én folytattam le a perújítási nyomozást is, amit a perújítási tárgyalás, majd Dénes felmentése követett. Danó végül megkapta a méltó büntetését.

Az ügyész kifejtette még, hogy azt tapasztalja, sajnos a tárgyalásokon a bíróságok sokszor túlzottan támaszkodnak a vádban foglaltakra. Véleménye szerint még akkor sem támaszkodhat csak a vádiratra a bíróság, amikor a vádlott teljes beismerésben van. Hát még, amikor tagad! Arra is kitért, hogy a Pusoma-ügyben a bíróság legfeljebb azért hibáztatható, mert sokkal erősebben kellett volna kételkednie. Lehetett volna jobb a rendőrségi nyomozás is, hatékonyabb az ügyész és a rendőrség együttműködése is, de a védelemnek is ki kellett volna használnia minden rendelkezésére álló eszközt.

Pusoma Dénest szabadon engedték. Az eljárás alatt az édesanyja meghalt, üres lakásba érkezett haza. A faluja nem fogadta vissza, munkát nem kapott. Dr. Magyar Elemér egri ügyvéd megpróbált kártérítést kiperelni az államtól. A börtön után alkalmi munkákból élt, és uzsorakölcsönöket is felvett, amelyeket a remélt kártérítésből akart visszafizetni. Ám a pert elvesztette, s 1997 augusztusában az ivádi temetőben felakasztotta magát.