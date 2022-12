A büntetőper tárgyalása úgy került a Heves Megyei Bíróságra, hogy a Pest Megyei Bíróság határozatát megsemmisítette a Legfelsőbb Bíróság, s a második eljárást megyénkbe rendelték tárgyalni. A Pest megyei elsőfokú ítélet szerint egyébként W. 15 év fegyházat kapott, a másodrendű vádlottnak 6, míg a harmadrendű terheltnek 12 évet kellett volna börtönben töltenie.

Az ügy hátteréről annyit illik tudni, hogy a kétezres évek elején, 2004. január 23-án – az 1997-től, előzetes letartóztatásából történt kiengedését követően eltűnt, 43 éves – Szlávy egy garázs lebetonozott szerelőaknájából került elő. Maga a vádlott ásta éppen ki a sértettet golyóval a testében. Épp akkor, amikor lecsaptak a főváros XII. kerületében lévő garázsban Kovács Lajos által vezetett „döglött ügyek osztályának” rendőrei, tetten érve a későbbi vádlottat, amint éppen megpróbálta kiemelni a holttestet, hogy aztán a rendőrök elől más helyre rejtse el.

Szlávy az 1990-es években maffiahálózatot épített ki a Balaton körül, az alvilági berkekben a "Balaton császáraként" aposztrofálták, s 1997-ben eltűnt, holtteste csak 7 év múlva került elő ezt írja a büntetett előéletű vállalkozóról a Wikipédia. A rendszerváltás utáni Magyarország egyik leghírhedtebb bűnözője volt.

Szlávy sírja Tihanyban

Forrás: Wikipédia

A büntetőpernek egyébként három vádlottja volt: W. László, mint aki megrendelte a gyilkosságot, a másodrendű terhelt, Szlávy sofőrje, aki a sértettet W. irodájába fuvarozta, illetve a harmadrendű vádlott, a sértett sofőrje, aki az emberölést megbízás alapján végrehajtotta. Az ügyben a büntetőper 2006 májusában kezdődött a Pest Megyei Bíróságon. A vád szerint Szlávyt 1997. július 31-én csalták Budaörsre, az elsőrendű vádlott megbízásából lelőtték, majd holttestét bebetonozták egy mit sem sejtő háztulajdonos garázsába.

Az ügyészség előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolta W. Lászlót, amit felbujtóként követett el. A vádhatóság szerint azért ölette meg Szlávyt, mert megerőszakolta barátnőjét. Másodrendű terheltet, a sértett testőrét bűnsegédként elkövetett emberöléssel vádolták, mert a hatóságok szerint ő csalta a bűncselekmény helyszínére Szlávyt. A harmadrendű vádlott pedig W. László alkalmazottjaként beszerezte a fegyvert és ő lőtte le közvetlen közelről a sértettet.

A megyénkbeli első tárgyalássorozat 2008-ban kezdődött és 2009 októberében – bizonyíték hiányában – mindhárom vádlott esetében felmentő ítélettel zárult. Az ügyész fellebbezett a döntés ellen. A Fővárosi Ítélőtábla 2011. június 28. napján meghozott végzésével hatályon kívül helyezte a felmentő ítéletet és az eljárt Heves Megyei Bíróságot a per újabb tárgyalására utasította.

Munkatársunk végigkövette a megyénkbeli tárgyalássorozatot. Ezeken W. László védekezése igen "okos" volt. Tagadta, hogy köze lenne a gyilkossághoz, s a holttest feltalálási helyének ismeretéhez és kiásásához a következő magyarázatot adta: Szlávy halálának estéjén telefonhívást kapott. Az ismeretlen telefonáló azt mondta neki, hogy "Kiterítettük Szlávyt a házadnál." Odahajtott, s valóban ott feküdt a sértett. Ijedtében hozott egy pokrócot, abba tekerve a kocsijába rakta és ismerőse garázsához hajtott, betette a holttestet a szerelőaknába, majd másnap bebetonozta.

Az Egri Törvényszék 2013. május 30. napján meghozott elsőfokú - nem jogerős – ítéletében az I. r. vádlottat 7 év 3 hónap szabadságvesztésre ítélte, a II. és III. r. vádlottakat az ellenük emelt vád alól felmentette. A bejelentett fellebbezések folytán az ügy a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódott, ahol helybenhagyó ítélet született.

Nagy valószínűséggel kevésbé ismert, hogy Szlávy Bulcsú ükapja okányi és érkenézi Szlávy József, aki Magyarország miniszterelnöki tisztségét töltötte be 1872 és 1874 között. A holttest megtalálása után Szlávy Bulcsút a fényes politikai karriert befutó egyenesági felmenője mellé temették.

Halála előtti előzmények közül érdekes lehet, hogy Szlávy – saját bevallása szerint – jó kapcsolatokat ápolt Tasnádi Péterrel, személyesen ismerte Prisztás Józsefet és Tocsik Mártát is. Politikai karrierre is szert tett: a 90-es évek elején alelnöke volt a Magyar Republikánus Pártnak, állítólag Reagen amerikai elnökkel is találkozott. Nagyvonalú tervei között szerepelt például Magyarország vámszabad területté tétele.

A "Balatonfelvidék császára" 1993-ban Spanyolországba távozott. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1994 szeptemberében adott ki körözést hat rendbeli zsarolás bűntettének kísérlete, bűnszövetkezet szervezése, súlyos testi sértés, valamint tartozás fedezete elvonásának alapos gyanúja miatt. A nemzetközi körözés alapján 1994. október 5-én fogták el és 1995 nyarán adták ki Magyarországnak. Jogi képviseletét dr. Bárándy György vállalta el.