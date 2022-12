Általánosságban elmondható, hogy a téli gumik körülbelül 35-50 ezer kilométert, vagy 4-5 telet bírnak. Ez persze függ a használat viszonyaitól is. Ha keveset használják, és alig kopik, akár 6-8 évet is kibírhat, de 10 éves korban mindenképpen cseréljük le, mert 10 év alatt akkor is tönkre megy, ha nem volt autón. Természetesen a vezetési stílus, az útviszonyok, és a havi menetteljesítmény alapvető kihatással van a gumik élettartamára – osztotta meg a rendőrség a prevenciós oldalukon.

Mint írják, növelheti a gumik átlagos élettartamát, ha odafigyelünk a karbantartásra, például havonta ellenőrizzük a nyomást, hiszen ha túl kicsi a nyomás, akkor gyorsabban kopik a gumi. Fontos, hogy akkor is gondoskodjunk a gumiról, amikor nincs az autónkon. A nem megfelelő tárolási körülmények, mint a szabadban tárolás, napfénynek való kitettség, zárt zsákban tárolás és a többi, csökkentik az átlagos élettartamot. Ezen tényezők sokasága miatt egy adott abroncs élettartamát pontosan előre meghatározni nem lehet. Viszont a rendszeres ellenőrzés és nyomásbeállítás mellett javasolják, hogy ha bizonytalanok vagyunk kérjük a szakember segítségét.