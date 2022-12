Mint írják, a legfőbb baleseti ok a sebesség hibás megválasztása volt (két esetben), amikor is a járművezetők nem az út vonalvezetésének, az időjárási és látási, a forgalmi viszonyoknak megfelelően választották meg járművük sebességét. Ezen ok mellett problémát jelentett még az elsőbbségi jog meg nem adása, az előzési szabályok megsértése, a követési távolság be nem tartása, a rosszullét, valamint a járművezetők egyéb hibája is.