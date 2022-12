Ma is tanulságos lehet, hogy mi is történt azon az éjszakán. A későbbi elítéltek mellett volt még egy negyedik fiatal is, akik együtt szórakoztak az egri éjszakában, utoljára a másodrendű vádlott anyja által üzemeltetett szórakozóhelyen fogyasztottak alkoholt. Innen elköszönve a Sorompó kocsmába indultak, ám azt zárva találták. A kis patak partján ők négyen – különböző mértékben ittas állapotban – azon tanakodtak, hogy mitévők legyenek. Ekkor ért oda, hajnali két óra körül a sértett, s vele egy 17 éves fiatal.

Szó, szót követhetett a két társaság között, ami hamar fizikai konfliktusba torkollott. Nem ám úgy, hogy hatan összementek, hanem teljesen másként: a három későbbi vádlott egyike – látva a zűrös helyzetet – a vasútállomás irányába távozott, mondván, hogy hazautazik Mónosbélbe, a másik gyerek pedig olyan részeg volt, hogy inkább hányt egy sort az ÉMÁSZ épületének tövében. A sértetti páros fiatal fiú tagja futásnak eredt, s nem is érték utol üldözői, akik visszafordultak és az egyedül maradt sértettet kezdték bántalmazni kitartóan.