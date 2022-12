A Zsaru magazin közösségi oldalán számolt be arról, hogy nem létező portékáját árulta interneten egy bélapátfalvi férfi. Közel hatvan sértettje van az ügynek, akik hiába vártak a kifizetett termékre. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának kollégáival derítették fel esetet, és elfogták a csalót.

Mint írják, kevesellte fizetését a 22 éves férfi, ezért elgondolkozott rajta, hogyan is tudná kiegészíteni a keresetét. Végül az az ötlete támadt, hogy az interneten keresztül kínál eladásra különböző termékeket, hiszen ehhez még a lakásból sem kell kimozdulnia. Az elgondolás egyetlen hibája az volt, hogy ezekkel a termékekkel soha nem rendelkezett. Egyszerűen csak letöltötte az eladásra kínált termék képét az internetről, majd feltette a weboldalra, és sajátjaként árulta. Hogy a vevők könnyebben „ráharapjanak”, még arra is figyelt, hogy a terméket a piaci ár alatt árulja. Volt a portékái között iPhone, hangfal, akkumulátor, hangkártya, mikrofon, Apple óra, asztali számítógép és nagy értékű gépek, szerszámok is.

Bilincsben vitték el a rendőrök otthonából a 22 éves férfit

Forrás: Zsaru magazin/Facebook

– Eddig körülbelül hetven esetről tudunk az egész ország területéről: Tatáról, Kiskunfélegyházáról, Siófokról, Egerből, Szegedről, Mezőberényből, Tokajból, Szolnokról, Gyálról, Celldömölkről, Sopronról Szentendéről és Vasvárról is érkeztek bejelentések. A kár értéke közel 2,5 millió forint – mondja Zsákovits Márta alezredes, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója.

– Az első eset július elején történt. Egy kiskunfélegyházi sértett értesített minket. Az egyik közösségi oldal kereskedelmi platformján vásárolt egy okosórát, majd az árát a postaköltséggel együtt átutalta az eladó részére, azonban a hirdetőt utána már nem tudta elérni. Az okosóra soha nem érkezett meg. A nyomozás során kiderült, hogy a csaló a saját profilját, nevét és telefonszámát használta, a vételárat pedig az élettársa, valamint az édesanyja számlájára kérte. A sértettek a vételárat mindig előre utalták neki, de az árut hiába várták, soha nem érkezett meg. Amint az összeget a bankszámlára utalták, a hirdetőt már nem lehetett elérni. Kiderítettük, hogy a bűncselekményt Cs. L. (22) követte el, és november 21-én reggel a lakásában fogtuk el, majd előállítottuk a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra, ahol beismerő vallomást tett.

Cs. L.-t szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével gyanúsítják, a bíróság november 23-án elrendelte letartóztatását.