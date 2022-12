A Heves Megyei Bíróság 2003. szeptemberében hozta meg elsőfokú verdiktjét B. Tibort, illetve É. Istvánt a vádnak megfelelően mondta ki bűnösnek, s találtatott bűnösnek – mint felbujtó – B. Ferenc. B. Tiborra, a per elsőrendű vádlottjára, akit kifosztásban is bűnösnek mondott ki a büntetőtanács, 16 év fegyházat mértek, s feltételes szabadságra sem bocsátható. A másod- és harmadrendű terheltek 15-15 év fegyházbüntetést kaptak. Mindhármukat a közügyek gyakorlásától is eltiltották a maximális 10 esztendőre.

A több tárgyalási napon át folyó bizonyításban nem volt kifejezetten könnyű a bíróság dolga. Bérgyilkosság esetében általában a megbízó szerepe érhető tetten a legnehezebben. Nem volt ez másként most sem. Az emberölés végrehajtói nem tehettek különösebben mást önmaguk védelmében, mint próbálták a másikra hárítani a nagyobb felelősséget, illetve abba az irányba elvinni a védekezést, hogy ők nem is akarták megölni a sértettet, igazából a túszejtés és az ehhez kapcsolódó zsarolás volt a céljuk.