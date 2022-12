Szerda este súlyos atrocitás ért két helyi roma fiatalembert Halmajugrán, állítja Nagy János, Halmajugra kisebbségi önkormányzatának elnöke egy szerda esti, közösségi oldalra feltett videóban. Ott többek között arról beszél, hogy gárdistának kinéző, bakancsos, ólomkesztyűs egyének két halmajugrai fiatalba belekötöttek, majd fegyvert fogtak rájuk. A két halmajugrai testvér azonban megvédte magát, lefegyverezte a támadókat.

Portálunk érdeklődésére dr. Lakatos Rozália polgármester elmondta, hogy a rendőrség még nyomoz, így sokat ő maga sem tud a történtekről.

– Valóban van igazság van abban, ami hallható a facebookon megjelent videóban. Három gyöngyösi fiatal busszal érkezett Halmajugrára. Volt náluk egy gázriasztópisztoly meg egy kés. Az helyi fiatalokkal összetűzésbe kerültek. Lehet, hogy már előtte is kapcsolatba kerültek a facebookon egymással, ezt nem tudjuk. Az én véleményem az, hogy egy nagyon eszetlen cselekedet történt. Ezek a halmajugrai fiatalok jó családból származnak, nem tartoznak a balhés fiatalok közé. Teljesen normális gyerekek. A videóban elhangzottakban gondolom, vannak feltételezések is, de az tény, hogy valóban olyan szándékkal jöttek Halmajugrára, hogy verekedni fognak. Az egyik fiú kezén tényleg volt egy fémkesztyűszerű kesztyű. Azt nem gondolom, hogy szkinhedek voltak, szerintem más oka volt a történteknek, de az tény, hogy a Gyöngyösről érkezettek kezdték a balhét. Egyelőre ennyit tudok mondani, azzal együtt, hogy nem is értem az egészet. A megtámadott fiatalok nagyon higgadtan viselkedtek végig. Ez nem biztos, hogy más faluban is így történt volna, ha valaki bemegy oda verekedni – közölte dr. Lakatos Rozália.

Az esettel kapcsolatban portálunk megkereste a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot, akik későbbre ígértek tájékoztatást.