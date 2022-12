A hamarosan kezdődő téli iskolai szünetet nehéz összahasonlítani a nyárival abból a szempontból is, hogy melyikben leselkedik több balesetveszély a vakációzó diákokra. Dr. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai vezetője szerint mindkettőnek megvannak a speciális rizikói.

– Télen meghatározó veszélyforrások a csúszós utak, valamint megfelelő hideg és hó esetén a téli sportok. A közlekedési balesetek mellett a sportbalesetek száma emelkedik, hiszen korcsolyáznak, síelnek, szánkóznak a gyerekek. Sajnos, ezen sportágak űzése közben általában nem viselnek védősisakot. A jég gyakorlatilag olyan, mint a beton, ha azon elesnek, nagy baj is történhet. A szánkón sem mindig ülnek, hanem hasalnak rajta, s egy fának akár fejjel nekicsúszhatnak. Szerencsére nagyon súlyos, életveszélyes sérülésekkel ritkán találkozunk, de végtagsérülések, láb-, kartörések gyakrabban megtörténnek. Tavaly nem igazán volt sportolásra alkalmas jég, nem tudok jégbeszakadásról. Nagyobb hidegek idején azonban ennek mindig fennáll a veszélye. Gyakran már akkor kimennek korcsolyázni, csúszkálni a tavakra, folyókra a gyerekek, s persze nemcsak ők, amikor még nem elég erős a jég – mondta dr. Gesztes Éva.

A doktornő szerint nagyon fontos, hogy a szülők figyeljenek, síelésnél a gyermek viseljen védősisakot, és egyéb védőfelszerelést, mert az nagyon sokat segít elesés, ütközés esetén.

– A nagyobbaknál télen az lehet probléma, ha egy-egy buliban a fiatalok több alkoholt fogyasztanak a kelleténél. Akkor esetleg nem érzik a nagy hideget, és könnyebben meghűlhetnek. Komoly baj, kihűlés lehet abból, ha mondjuk pityókásan elalszik valaki egy padon. De a megfázás veszélye akkor is fennáll, ha valaki nem öltözik fel rendesen. Sajnos, ez a fiatalokra jellemző. Nem trendi a sapka, a sál, a kesztyű és a meleg kabát viselete, pláne nem az összegombolva vagy cipzárazva. A túl laza öltözködésnek nagyon sokszor megfázás a vége. Ez pedig télen a különböző vírusoknak ad jó táptalajt. A téli hónapokban a légúti vírusfertőzések egyébként is elég gyakran előfordulnak, azt is jobban el tudják kapni, ha előtte megfáznak. Ezek a vírusok szorosabb közösségekben, zárt helyen, például bulikban is könnyebben elkaphatók. Ezt meg lehet előzni a hidegnek megfelelő réteges öltözködéssel – emelte ki dr. Gesztes Éva.

A szakember szerint a kisgyermekek esetén télen különösen fontos, hogy a szülők a téli útviszonyoknak megfelelően vezessenek, a kisgyermekeket pedig mindenképpen megfelelő méretű gyermekülésben, bekötve szállítsák.

– Meg kell említeni az égési sérüléseket. Az adventi koszorú, a karácsonyfa gyertyája a kisgyermekeket is elvarázsolja, aktív részesei akarnak lenni a meggyújtásának, könnyen kezdenek tüzeskedni. Erre nagyon kell figyelni. A nem megfelelő helyen vásárolt karácsonyfa-fényfüzérek sok esetben zárlatosak lehetnek, és áramütés okozhatnak. Vigyázzunk, hogy a kisebb gyermekek ne tudják fogdosni ezeket. A karácsonyi vacsoránál a kicsi gyerekeknek csak filézett halat adjunk, a halszálka is baj okoz. Figyelni kell arra is, hogy a vendégeknek bőségesen megterített asztalról allergiás gyerekek ne tudjanak számukra veszélyes ételt fogyasztani, például mogyorót, diót, ezeket tartalmazó süteményt– foglalta össze dr. Gesztes Éva.

Az Egerben is működő Mediq Sebkezelési Centrum arra hívja fel a figyelmet, hogy a puha, meleg téli ruházat nem véd meg a sérülésektől, télen is viselni kell védőfelszerelést sportolás, szabadtéri játék közben. A fej védelme különösen fontos a koponyasérülések elkerülésére. A bukósisak mérete legyen a gyermek életkorának és fejátmérőjének megfelelő, de ha sérült, már nem véd kellően. Az ízületek védelmében a hideg évszakban sem tanácsos kihagyni a bemelegítést a szabadtéri mozgás előtt. Ügyeljünk arra, hogy a gyerekek a nekik kijelölt pályát ne hagyják el. Körükben a leggyakoribb sérülések az esések következtében létrejött zúzódások. Ezeket a sérüléseket borogatással, jegeléssel lehet hatékonyan kezelni, azonban a fejet érintő sérülések esetén mindenképpen haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!