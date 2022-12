A vizsgált időszakban 10 eset a személygépkocsi-vezetők hibájából, két eset pedig gyalogos hibájából adódott. A legfőbb baleseti ok a sebesség hibás megválasztása volt, amikor is a járművezetők nem az út vonalvezetésének, az időjárási és látási viszonyoknak, forgalmi viszonyoknak megfelelően választották meg járművük sebességét. Fenti ok mellett problémát jelentett még a követési távolság be nem tartása, illetve a gyalogosok felelőtlensége is.

Megyénk közlekedésbiztonsági helyzetének javítása, a balesetek megelőzése érdekében a rendőrség felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A téli időjárási körülmények esetén járművezetőként a legfontosabb a sebesség csökkentése. Ha már erre odafigyelünk, akkor nagyobb eséllyel kerülhetjük el a megcsúszásból, pályaelhagyásból adódó baleseteket. A másik lényeges előírás ebben az időszakban az átlagnál, megszokottnál nagyobb követési távolság tartása. Ha kellően nagy a követési távolság, akkor egy előttünk haladó és váratlanul fékező autó mögött is nagyobb eséllyel fogunk tudni megállni.

A gyalogosok esetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívüli úton, útpadkán, leállósávban csak láthatóságot biztosító ruházatot viselve tartózkodhatunk, közlekedhetünk. Az úttesten történő átkelés megkezdése előtt mindenképpen győződjünk meg annak veszélytelenségéről. Autópálya úttestjén gyalogosan tartózkodni életveszélyes és tilos. Amennyiben az autópályán balesetet szenvedünk, akkor a lehető leghamarabb el kell hagyni a járművünket és az autópályát és úgy kell megvárni a segítséget.

Kérik, hogy fogadjuk meg tanácsaikat azért, hogy mindenki hazaérjen!