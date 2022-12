A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós közösségi oldalán osztotta meg azt az elgondolkodtató videót, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen könnyen online szexuális kizsákmányolás áldozatává válhatnak a fiatalok.

Ahogy arról a Zsaru magazin a Facebook-oldalán beszámolt, a cselekvési terv egyik legfontosabb szereplője az amerikai székhelyű Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központja (National Center for Missing and Exploited Children, rövidítve: NCMEC). A nonprofit szervezet az amerikai elektronikus hírközlési szolgáltatók jelzéseit továbbítja az illetékes nyomozó hatóságok részére, ha azok saját felületükön gyermekpornográf tartalmat észlelnek. Ezek a jelzések alapvetően a gyermekek online szexuális kizsákmányolásához kapcsolódó információt tartalmaznak és a legtöbb esetben gyermekpornográf tartalom megszerzéséhez, tartásához vagy megosztásához kapcsolódnak.

Mint írják, a magyar vonatkozású jelzések az EUROPOL-on keresztül a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályához futnak be. Tekintettel arra, hogy ezen bűncselekmény hatékony nyomozása számos speciális számítástechnikai ismeretet igényel, a szakemberek két alkalommal oktatást tartottak az ügyek előadói számára.

A gyakorlati oktatásokon a nyomozók részletesen megismerhették az NCMEC jelzések tartalmát, az eljárások során végrehajtandó nyomozati cselekményeket, a kutatások és lefoglalások sajátosságait, valamint a lefoglalt adatok vizsgálatának folyamatát, ez utóbbiban gyakorlati tapasztalatokat is szerezve.

Kiemelték: az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány jelentős hatással volt a bűnügyi jelzések számának növekedésére, ami azzal magyarázható, hogy mind a sértettek, mind az elkövetők jóval több időt töltöttek az online térben. A rendőrök idén júniusban egyhetes akció során 58 helyszínen csaptak le. A kutatások alkalmával összesen 378 bűnjelet foglaltak le, és 14 ügyben már a gyanúsított kihallgatására is sor került.