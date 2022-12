Az év végi ünnepek közeledtével az üzletekben, az áruházakban, a piacokon, a tömegközlekedési eszközökön jelentősen megnövekszik a forgalom, és a zsebtolvajok is várják a tömeget, amely megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy egy-egy gyors mozdulattal pénzt vagy értéktárgyakat vegyenek el más táskájából, zsebéből. Jelentősen csökkenthető azonban az áldozattá válás kockázata a legalapvetőbb óvintézkedések betartásával – írja a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.

Először is ha elhagyjuk házunkat, az ünnepek alatt ténykedő tolvajok könnyen kifigyelhetik, mikor vagyunk távol. A betörők ma már sajnos technikailag is nagyon felkészültek, átlagosan mindössze 13 másodpercükbe telik egy zárat felfeszíteni. Nem csoda hát, hogy sokan döntenek a riasztórendszerek, a távfelügyelet és a kamerák beszerelése mellett. Fontos, hogy a ház vagy lakás ne keltsen elhagyatott benyomást. Érdemes például kiüríteni a postaládánkat, vagy ha jó viszonyban vagyunk a szomszéddal, akkor őt kérni meg erre a feladatra. Az is lényeges, hogy semmilyen értékünk ne maradjon szem előtt, a kültéri tárgyainkat, például a fűnyírót és a kerékpárt zárjuk fészerbe vagy garázsba.

A rendőrök arra is figyelmeztetnek, mit tehetünk a zsebtolvajok ténykedése ellen. A pénzt, bankkártyát, iratokat olyan helyen tároljuk, ahol a tolvaj nem tud észrevétlenül hozzáférni, például kabát belső zsebében. A kézitáskát tartsa mindenki mindig zárva, tömegben lehetőség szerint szorítsuk a karunk alá, érintetlenségét többször ellenőrizzük.

Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülődést ne árnyékolják be az internetes vásárlásokhoz köthető online csalások, néhány dolgot kell szem előtt tartani. Bankkártyával történő fizetés esetén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljunk, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik. Azon weboldalak esetében, melyek nevében elírás, vagy hiba található, legyünk gyanakvóak, illetve az internetes csalások elkerülése érdekében kétkedve kezeljük az olyan internetes eladókat, akik meglepően alacsony áron kínálják a termékeiket. S fontos, ha megtehetjük, személyesen vegyük át a megrendelt csomagot, vagy utánvéttel fizessünk.