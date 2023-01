A Hevesi Rendőrkapitányság Tiszanánai Rendőrőrse január 9-én reggel elfogott és őrizetbe vett két helyi lakost. A nyomozók azzal gyanúsítják a 37 éves férfit, hogy az elmúlt három hónapban több lopást követett el Tiszanánán. Egy lakóház udvaráról kerékpárt vitt el, egy kölcsön kért talicskát pedig nem adott vissza a tulajdonosnak, hanem inkább eladta. A lista még folytatódik azzal, hogy egy konténert felfeszített és abból szerszámgépeket lopott, valamint betört két házba is, ahonnan a radiátorok, fűtéscsövek, kamerák, kandalló kellettek neki, továbbá fákat is kivágott. Az utóbbi négy esetnél nem volt egyedül, ugyanis magával vitte 17 éves fiát is.

Ötrendbeli lopás, sikkasztás és kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás a férfi ellen - írja a police.hu.

A fiúnak a fenti eseteken kívül még számos vagyon elleni bűncselekmény róható a terhére, melyeket tavaly májusától december végéig követett el Hevesen, Tiszanánán és Kiskörén. Vitt mindent, ami számára értékes volt: italokat, láncfűrészt, ereszcsatornát és még vízórát is. Őt többrendbeli lopás miatt hallgatták ki a rendőrök.

A nyomozó hatóság mindkét gyanúsítottal szemben előterjesztést tett a letartóztatásuk indítványozására.