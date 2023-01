Dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész ismertette az ügy részleteit portálunkkal.

– A gyors, de alapos nyomozást követően a rendőrség megküldte az iratokat az ügyészségre, ahol rövid időn belül elkészült a vádirat, melyet többek között az elkövető beismerő vallomása is megalapozott. E szerint az ittas gyanúsított január 3-án kora délután Hatvanban, a vasútállomás közelében lett figyelmes a gyalogosan arra haladó felnőttkorú sértettre, akit azzal szólított meg, hogy ő most szabadult a börtönből, ezért adjon neki pénzt. A férfi erre nem volt hajlandó, továbbindult, de támadója kéretlenül vele tartott, menet közben átkarolta, fenyegette és zaklatta mindaddig, amíg szembe nem találkoztak egy kiskorú személlyel. Az erőszakos rabló ekkor átnyergelt újabb áldozatára, mivel úgy ítélte meg, hogy tőle könnyebben tud pénzt szerezni. Ez – durva fenyegetések hatására – rövidesen sikerült is neki, mivel a megszeppent sértett átadott a számára 5 ezer forintot - közölte a sajtószóvivő ügyész.

Kiemelte: a járási ügyészség rablás bűntettének és rablás bűntette kísérletének elkövetése miatt állította bíróság elé a terheltet, akit a járásbíróság csütörtökön – az ügyészi indítvánnyal egyezően – jogerősen 5 év börtönre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélt.