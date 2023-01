2023. január 2-án az esti órákban Tiszabura külterületén a Tisza folyón négy férfi közlekedett egy csónakkal. Ez idáig tisztázatlan körülmények között a vízijárműbe nagy mennyiségű víz tört be, amely annak hatására elsüllyedt. Két férfi kiúszott a partra, ketten pedig elmerültek. A bejelentést követően a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a társszervek bevonásával soron kívül megkezdték a mentést és a kutatást. A részben elsüllyedt csónak feltalálását követően annak kiemelését a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai eszközölték. A két eltűnt férfit a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai jelenleg is nagy erőkkel vízen és szárazföldön is keresik. Az esettel kapcsolatosan a Btk. 233. § -ba ütköző vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése miatt büntetőeljárás van folyamatban.