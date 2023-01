Olajos Gergő hétfőn azt közölte a nézőkkel, hogy ahogyan a hírekből értesültek, volt kollégájukat, Berkes Bélát kerítés és prostitúció elősegítése gyanúja miatt letartóztatták. A stáb minden tagja megdöbbent, mert nem tudtak munkatársuk munkán túli tevékenységéről. A kollégájuk riportjaiban nem volt nyoma részrehajlásnak, bűnözői érdekek érvényesítésének. Közölte, az MTVA a munkaviszonyát megszüntette, a továbbiak az igazságszolgáltatás feladatkörébe tartoznak.

Berkes a pétervásárai cigánytelepen született, a család anyagilag tönkrement a rendszerváltás után, egy ösztöndíjnak köszönhetően tanulhatott tovább, majd Szegeden végezte el a kommunikáció szakot. Dolgozott 2006-tól kezdődően a Híradónál, az Esténél, a Szempontban, majd a Kékfényben is, az Uzsorások című riportjáért Hégető Honorka-díjat kapott 2007-ben. Emellett számos más elismerést is kapott pályafutása során. A közösségi profilja pár napig még elérhető volt, de már nem található. Egyik utolsó bejegyzésében, az elfogása előtti napokban az az idézet szerepelt, hogy „Mikor gazember voltam, akkor is ember voltam.” :( "