Idestova harminc éve történt az a gyilkosság, amelynek vádlottja, egy az NDK-ból (Német Demokratikus Köztársaság) Magyarországra férjhez jött nő volt. Abasáron 97 késszúrással végzett a férjével a nyílt utcán, mégis felmentette a bíróság. Az ok: a vádlott jogos védelmi helyzetben cselekedett. Nehéz ugyan megérteni – a szúrások nagy száma miatt –, hogy miként állhatott fenn a jogos védelmi helyzet, de az elsőfokon eljáró Heves Megyei Bíróság olyan alaposan feltárta és megindokolta a történteket, hogy az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyta.

Büntethetőséget kizáró ok az elmebetegség is. Ennek a vádlottnál fennálló betegségnek a megállapítása minden esetben igazságügyi orvosszakértői kompetencia. Az elmebetegséget kimondó szakvéleményt a bíróság sem bírálhatja felül. Példaként említhető az a huszonöt éve történt gyilkosság, amelynek elkövetője egy fiatalkorú egri fiú volt. A nevelőapját verte halálra egy kocsimosó kefével a Mátyás király úti házuknál. Büntetést a vádlott nem kaphatott skizofréniája miatt. Pedig még könyörgött is a tárgyaláson a bírónak, hogy ő nem beteg, börtönbe küldje, s ne az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kényszergyógykezelésre.

Súlyos fegyházéveket kapott viszont az a gyöngyösi pár, akik 18 hónapos gyermeküket, Kiarát éheztették halálra. Az anya egészségi állapotáról a szakértők ugyan megállapították, hogy Münchausen-szindrómában szenved. Csakhogy ez a kór nem elmebetegség, hanem súlyos személyiségzavar, így nem zárja ki a vádlott büntethetőségét.

Hasonlóan nem zárja ki a büntethetőséget – mi több súlyosító körülmény – ha az elkövetés ittas állapotban, vagy kábítószer hatása alatt történik. Példaként ide az éppen 10 éve, a füzesabonyi vasútállomás épülete előtt történt gyermekgyilkosságot hozhatjuk fel. A magának intravénásan "kristályt" belövő 42 éves apa, T. György végzett egyetlen késszúrással 6 éves gyermekével.

A Heves Megyei Főügyészség tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és kitartottság bűntette miatt emelt vádat. A vádlott nyolc éve élt élettársi kapcsolatban a 2007-ben született közös gyermekük édesanyjával, aki az utóbbi időben Svájcban folytatott prostitúciós tevékenységet. A férfi a tárgyaláson részletes vallomást tett. A terhére rótt gyilkosságot elismerte, ám a kitartottságát tagadta.

A bíróságon magát megtörtnek mutató apa könnyeivel küszködve azt is elmondta, hogy cselekménye elkövetésekor nem volt tudatában annak, mit tett. A nála lévő késsel saját magának is életveszélyes sérüléseket okozott, s csak a kórházban lábadozva jött rá, hogy megölte a kisfiát.

– Bármit megadnék most, hogy ő élhessen inkább, ne én! – olvasta fel előre megírt vallomásából.

A dr. Schmidt Péter vezette tanács végül életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a 2013 decemberében történt halálos késelés vádlottját, a Debreceni Ítélőtábla pedig helybenhagyta az első fokon született döntést. Az apa azonban feltételesen szabadulhat, legkorábban 35 év múlva, amiből még 25 esztendő maradt.