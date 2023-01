A vádirat szerint a férfi egy mátrai faluban több mint másfél évtizeden át, 2021 tavaszáig élt életközösségen a sértettel, amikor is élettársi kapcsolatuk véglegesen megszakadt. A vádlott azonban – szétköltözésük ellenére – továbbra is bele kívánt avatkozni a sértett életébe, méghozzá úgy, hogy telefonon, vagy személyes találkozásaik alkalmával napi rendszerességgel fenyegette a nőt, akivel közölte, hogy szíven fogja szúrni, elvágja a torkát, eltöri a végtagjait, ha más férfival találkozni mer – minderről dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész tájékoztatta portálunkat szerdán.

A nyáron a terhelt részben be is váltotta korábbi fenyegetését akkor, amikor meglátogatta volt élettársát annak lakásán. Ekkor többször megütötte a nőt, aki egy sodrófával próbálta védeni magát, de eredménytelenül, mert a kapott ütéseken felbőszült elkövető eltörte az orrát és további súlyos sérüléseket is okozott neki.

2021 őszén a vádlott tudomást szerezett arról, hogy volt élettársa egy másik férfival ebédel egy panzióban. Ezen oly mértékben felindult, hogy nyomban az étterembe rohant, ahol vélt riválisát lerántotta a székéről, majd a vendégek szeme láttára ütlegelni kezdte. A megtámadott védekezett, minek következtében verekedés alakult ki közöttük. Ezalatt a nő kiszaladt a teraszra, de egykori élettársa utánament, és odakint ordítva rángatta a haját.

A járási ügyészség volt élettárs sérelmére személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás bűntettével, súlyos testi sértés bűntettével, továbbá garázdaság és könnyű testi sértés vétségével vádolja az elkövetőt. A vádhatóság a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy a bíróság – bűnösségének beismerése esetén – 1 év 10 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást szabjon ki az erőszakos terhelttel szemben.