Korábban portálunkon is beszámoltunk arról, hogy petárdát dobtak be a kutyák fekhelyére fiatalok Gyöngyösön, a Duránda-telepen szilveszterkor. A Tények riprtjából egyebek mellett kiderült, hogy a fiatalokból álló társaság láthatóan jól szórakozott. Az egyik kutya odarohant, közvetlenül előtte robbant fel a petárda. Az esetet térfigyelő kamerák rögzítették, s a videó felkerült a Magyar Állatvédelem oldalára is. Az állat gazdái tévét néztek a házban, az egyik kutyájuk el is szökött ijedtében. Az állatmentők szerint a kutyáknak ez hatalmas sokk volt.