Egy nem mindennapi vészhelyzethez riasztották szombat délután a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat, számolt be portálunknak Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Halmajugrán, a Kossuth Lajos úton egy vízóra aknába estek be kiskutyák. A három kis ebet a tűzoltók menekítették ki a mélyből, majd őket a mezőőrnek és állatvédőknek adták át.

Ugyancsak szombaton, de még délelőtt a tiszanánai önkormányzati tűzoltók segítettek bejutni a mentőknek egy sarudi ingatlanba, ahol egy ember rosszul lett. Vasárnap is volt egy hasonló eset. Akkor Hatvanban a város hivatásos tűzoltói szintén a mentők munkáját segítették: az ablakon keresztül hatoltak be a lakásba, majd a bejárati ajtót kinyitották. Ugyanilyen esethez hívták őket vasárnap délután Maklárra. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók Makláron egy ház ajtaját nyitották ki a mentőknek, hogy be tudjanak jutni.