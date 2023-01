– Amikor rákérdezett arra is, hogy jelenleg milyen összegnek kellene lennie a bankkártyámon, mert ellenőrizni szeretnék, visszakérdeztem, hogy honnan tudnák önök ezt, hiszen nem is az említett pénzintézet az én bankom? – mondta Pálinkás Péter. A hívó erre letette a telefont. Az alpolgármester visszahívta a telefonszámot, amelyről a telefon tulajdonosa, J. Péter jelentkezett be, és mondta, hogy a csalók az ő számán hívogatnak embereket, s ezzel nem tud semmit kezdeni. Ezután ment a feljelentés a rendőrségre, amely már el is kezdte a történtek kivizsgálását.