Sajnálatos módon megint történt olyan eset, ahol a tulajdonos nem zárta be a háza ajtaját és emiatt tőle különböző szerszámokat és egyéb értékeket tulajdonítottak el - közölte portálunkkal Lázár Levente vármegyei rendőrségi sajtóreferens. A szakember jótanácsokkal is ellátott minket.

A nyitva hagyott bejárati ajtón, kapun keresztül a tettes gond nélkül bejuthat, ezért érdemes folyamatosan zárva tartani! Ügyeljenek arra is, hogy az ablakok se maradjanak nyitva, ha nem tartózkodnak otthon!

Az értékeiket ne hagyják az előszobában, illetve a bejárta közelében, ha véletlenül is nyitva felejtik az ajtót!

Fontos az is, hogy az értékeinkre a közterületeken, illetve egyéb nyilvános helyen is nagyon figyeljenek. Ezzel megelőzhetik, hogy úgy járjanak, mint az a gyöngyösi lakos, aki egy padon felejtette a táskáját a benne lévő személyes értékeivel, és mire visszament már csak hűlt helyét találta. Hasonlóan járt egy hevesi nő is, akinek a mobiltelefonját vitték el, mivel azt egy étterem asztalán felejtette. Illetve az a mikófalvai férfi sem járt jobban, aki a kocsija tetején hagyta a pénztárcáját, nyilván el is lopták.