Már lezárták a kékesi utat – osztotta meg a hírt Demecs Norbert, túravezető közösségi oldalán.

– Busz akadt el Mátraházán, áll a forgalom Gyöngyös és Parád irányából is, a mátraházai nagy parkoló is tele van. Az országos médiai tudósítás hatásra rengetegen indultak szánkózni és a téli élményeket keresni, hiszen sokfelé még mindig csak az eső szakad – írta. További részleteket is közöl hamarosan.