Tizenhét rendbeli dolog elleni erőszakkal és üzletszerűen elkövetett lopás vétségével, illetve bűntettével vádolja a Füzesabonyi Járási Ügyészség azokat a férfiakat, akik 2021 novemberében sorozatban törtek be Kál külterületén az ott lévő tó mellett álló horgászházakba. Azokból a legkülönbözőbb dolgokat, így elsősorban horgászfelszereléseket, de gáztűzhelyet, televíziót, sőt kézi körfűrészt is loptak. Ezt megelőzően a két vádlott vármegyeszerte más betöréseket is elkövetett, továbbá Domoszló külterületén közösen feltörtek két gépkocsit – közölte portálunkkal szerdán dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Heves Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A járási ügyészség egyikükkel, egy visszaesővel szemben végrehajtandó, míg társ ellen próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, továbbá indítványozta, hogy a bíróság kötelezze őket több millió forint kártérítés megfizetésére.

Dr. Konkoly Thege László tájékoztatása szerint a Büntető Törvénykönyv értelmében lopás az, ha valaki idegen dolgot azért vesz el mástól, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa. Ha a lopást ötvenezer forint feletti értékre követi el a tolvaj, a cselekménye mindenképpen bűncselekmény. Az ennél kisebb értékre elkövetett lopás alapvetően szabálysértés, kivéve, ha a tettes annak során valamely, a törvényben meghatározott minősítő körülményt is megvalósít. A Büntető Törvénykönyv számos ilyen minősítő körülményt sorol fel, egyebek között például a dolog elleni erőszakot és az üzletszerűséget is.