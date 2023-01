Kiemelik: elektromos eredetű tüzek is gyakran előfordulnak. Jellemző, hogy a nap nagy részében egyszerre működik a számítógép és számos elektromos eszköz, sok helyen elektromos a fűtés is. A régen épült házak vezetékei nem ekkora terhelésre lettek tervezve, ezért villanyszerelővel nézessük meg, hogy bírják-e a vezetékek a terhelést. Fontos, hogy csak megbízható helyről vásároljunk elektromos berendezéseket. A rossz minőségű eszköz nem csak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Használat előtt mindig ellenőrizzük annak sértetlenségét. Ha a vezeték, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, ne használjuk azt tovább. Az olyan eszközöket, amelyeket nem arra terveztek, hogy egész nap a konnektorba legyenek csatlakoztatva, például hajszárító, mobiltöltő, azokat használat után húzzuk ki.