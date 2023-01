Január 1-jén éjjel Pilisnél történt halálos kimenetelű ütközés. A zsaruk igazoltatni akartak egy sofőrt, de nem állt meg, ehelyett nagy sebességgel menekülni kezdett, majd egy villanyoszlopnak csapódott. A kocsit vezető 37 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Rajta kívül egy ember utazott a járműben, őt súlyos állapotban szállították kórházba.

Gyorshajtókat kaptak lencsevégre

Az összefoglalóból kiderül, hogy a rendőrök az ünnepi időszakban is rendszeresen ellenőrizték a sebességet országszerte. Voltak kirívó esetek is, ezek közül a legdurvább sebességtúllépés szilveszter délutánján történt Tamásiban. Ott egy külföldi rendszámú BMW-t mértek be. Az autó sofőrje – 126 méterre a traffipaxtól és a szolgálati autótól – 140 kilométer/órás száguldással akadt lencsevégre. Ezen az útszakaszon a megengedett sebesség 50 kilométer/óra. A jármű vezetője ezért a „mutatványért” a legmagasabb összegű, 300 ezer forintos pénzbírságra számíthat.

Italozást követően jött a villanyoszlop

De történt olyan baleset is, amely egy város életét megkeserítette órákra. Nem végződött túl jól az év annak a kocsitulajdonosnak, akit december 30-án 6 órakor a szomszédja azzal a hírrel hívott fel, hogy valaki összetörte az autóját. A baleset azonban nemcsak őt érintette rosszul, hanem Tiszakécskét is, ahol az eset következtében másfél órás áramkimaradás volt.

A történet hajnalban kezdődött, amikor egy tiszakécskei férfi egy többórás baráti italozást követően indult hazafelé gyalog. Útközben észrevett egy autót, amely nyitva volt, s jó ötletnek gondolta, ha azt kölcsönveszi és úgy folytatja útját. Azonban még 200 métert sem tudott megtenni, elvesztette uralmát a kocsi felett, lehajtott az útpadkára, majd egy felső vezetéket tartó oszlopnak ütközött, ami megdőlt, és áramkimaradást okozott. Az alkalmi sofőrrel szemben felmerült az ittasság gyanúja, ezért a helyszínre érkező zsaruk alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami pozitív értéket mutatott. Kiderült az is, hogy a 25 éves férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel, valamint a biztonsági övet sem használta, így ellene – a büntetőeljáráson túlmenően – szabálysértési és közigazgatási eljárás indult.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának egyenruhásai a bűnelkövetőt jármű önkényes elvétele bűntett, ittas állapotban elkövetett járművezetés és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarásának vétsége miatt őrizetbe vették, és kihallgatását követően kezdeményezték letartóztatását. A bíróság december 31-én elrendelte a férfi letartóztatását – fogalmazott a Zsaru Magazin.