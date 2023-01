Az alezredes munkával töltött éveinek nagy részét hivatásosként töltötte – olvasható a megyei katasztrófavédelem hivatalos honlapján. Tizenhét éven át az egri büntetés-végrehajtási intézetben dolgozott, tíz éven át az intézet parancsnokaként vezette a börtönt. Öt éven keresztül az Európa Tanács börtönügyi szakbizottságának tagja, majd alelnöke is volt, emellett elemző-értékelő tiszti feladatokat is végzett. Juhász Attilát a vármegyei katasztrófavédelem vezetője 2019-ben kérte fel, hogy vezesse az igazgatóság Humán Szolgálatát.

A kerek évfordulós születésnapi ünnepségen az igazgatóság vezető állománya és munkatársai is részt vettek. Plachi Péter tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes az ünnepeltet Kántor Péter gondolataival köszöntötte: „Aki tudja, meg ne mondja, hogy kell élni, örök titok fedje, lehessen remélni.”

Az ezredes szerint az ötvenedik életév eljövetelével a bölcsesség kapuja is kitárul, az emberben a létezés olyan mélységű gondolatai is megfogalmazódnak, amelyek akarva-akaratlanul is érettebbé teszik azt, aki ezt a virtuális küszöböt átlépte. Arra, hogy minden egyes ember a saját életét más-más módon éli meg, zseniálisan rávilágítanak az író gondolatai is.

A köszöntés után a kollégák személyesen is gratuláltak az ünnepeltnek, további jó erőt, egészséget és még számtalan tartalmas évet kívánva.