A vádirat szerint a férfi egy hosszúra nyúlt szilvesztert követően a késő esti órákban egy Egerhez közeli községbe tartott az általa vezetett személygépkocsival, amikor ittassága miatt letért az úttestről, és a vízelvezető árokba hajtott – tájékoztatta portálunkat hétfőn dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész. A baleset helyszínére hamarosan több rendőr érkezett, akik az előírásoknak megfelelően intézkedtek az ittas vezetővel szemben.

A vádlott már ennek során sértegetni és szidalmazni kezdte a hivatalos személyeket, akiket butának és bunkónak titulált, sőt durvább kifejezéseket is használt velük szemben. Mivel megmakacsolva magát az alkoholszondát sem volt hajlandó megfújni, a rendőrök vérvétel és vizsgálat céljából a kórházba szállítása iránt intézkedtek, amihez mentőt hívtak. A szidalmakból ezután már a mentősöknek is jutott, bár a férfi továbbra is a rendőrökre összpontosított, akiket a kórházban is tovább becsmérelt. Itt az egyik rendőrnőt még molesztálta is azzal, hogy a száját csókra tartva csücsörített felé, miközben a nyelvét nyújtogatta és ajánlatokat tett neki.

Az egyetemi végzettségű elkövető ellen a későbbiekben két eljárás indult, az egyik ittas vezetés, a másik becsületsértés miatt. Az előbbiben a bíróság 400 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a vádlottal szemben és 1 évre eltiltotta őt a járművezetéstől.

A becsületsértési ügyben a járási ügyészség újabb pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságra benyújtott vádiratában.