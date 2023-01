Nem mindennapi látvány fogadta a négysávoson egyik olvasónkat. Erről felvételt is készített vasárnap. Mint írja, jól látható, hogy egy e-rolleres a 25-ös számú 2x2 sávos főút belső sávjában hajt az autósok között, nem kis sebességgel.

– A kocsimmal követve a sebessége minimum 55, de inkább 60 kilométer/óra lehetett, ami ugyan az Árpád utcai emelkedős szakaszon kicsit csökkent, de még így is igen veszélyes tekintve, hogy a rolleresen sem bukósisak, sem semmilyen más védőfelszerelés nem volt. Közel másfél kilométeren keresztül haladtam a rolleres mögött, viszont a videó elején is jól látható, hogy korábban is végig a főútvonal belső sávjában közlekedett – írta.

Ahogy arról mi is korábban írtunk már, nincs egyértelműen szabályozva, hol és hogyan lehet használni ezeket az eszközöket. A Belügyminisztérium korábbi álláspontja szerint az elektromos rollerekre segédmotoros kerékpárként kell tekinteni mindaddig, amíg a jogalkotók a KRESZ-ben külön szabályozást nem hoznak létre ezen járművekre. Ennek értelmében pedig a jármű maximális sebessége nem haladhatja meg a 45 kilométer per órát, és kötelező a bukósisak használata.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, későbbre ígértek tájékoztatást, amint eljuttatják válaszaikat, közöljük azokat.