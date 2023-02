Nemzetközileg elismert orvosbiológiai szakértő, professzor, inkontinenciaszakértő – csak néhány azokból a hirdetésekből, amelyek az elmúlt hetekben dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos és természetgyógyász nevével próbálnak termékeket, csodaszereket eladni.

A felháborodott doktornő portálunk kérdésére elmondta, ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz. Több ilyen oldalt is létrehozott valaki vagy valakik, még a doktornő hivatalos weboldalának színeit is lemásolták, onnan fotókat is fölhasználtak az orvosról.

– A Facebookhoz kapcsolódva különböző hirdetések jelentek meg nagyjából két héttel ezelőtt a nevemben, nekem tulajdonított szakmai szövegekkel, amelyek például a szemész kollégákat irritálhatják, engem pedig lejáratnak. Rám hivatkozva adnak el különböző termékeket a segítséget remélő kiszolgáltatott betegeknek - kelt ki magából.

- Mindehhez felhasználták a weboldalamat, www.drmango.hu oldalt is az engedélyem nélkül. Emellett a fotóimat, a nevemet inkorrekt és orvosilag is hibás módon, a betegeket félrevezető dologhoz – mondta dr. Mangó Gabriella. A háziorvos azt mondja, a visszajelzések szerint magyar, svéd, lengyel és szlovén telefonszámok vannak megadva, ezekről hívják is az embereket.

– Egy egri beteg felhívott, mert gyanús lett neki, hogy svéd számról hívják. Ötvenezer forintos terméket rendelt meg jóhiszeműen, úgy vélte ugyanis, ha én reklámozom, akkor segít majd a baján. Ez talán a csalások egyik legetikátlanabb formája, mikor beteg embereket vernek át, hiszen ha valakinek nagy baja van, akkor az utolsó fűszálba is kapaszkodik. Felháborító, hogy ezek az emberek csak normális, jó minőségű, panaszmentes életet akarnak élni, s a csalók ezt kihasználják – fogalmazott.

Kérte, hogy senki ne vásároljon a gyanús termékekből, s ha találkozik ilyen internetes oldallal, akkor küldje el neki a linkjét.